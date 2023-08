Seropédica – Um incêndio destruiu as instalações do Pastel da Serra, localizado na pista sentido SP da Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica. O incêndio foi filmado. Ao lado do Pastel da Serra funciona um posto de combustível. Os dois estabelecimentos têm grande movimento e são referência durante as viagens entre o Rio e SP.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Ninguém ficou ferido.