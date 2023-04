Vídeo mostra mulher furtando celular que cai de bolsa de idosa, em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 15:18 horas

Barra Mansa – Um vídeo da câmera de segurança de uma loja mostra uma mulher, de 67 anos, sendo furtada, na tarde de sexta-feira (31), numa loja na Avenida Joaquim Leite, em Barra Mansa. A suspeita de furto teria pegado o celular da vítima, que caiu no chão, enquanto ela olhava as mercadorias da loja. O caso foi registrado na 90ª DP.

A vítima contou que estava segurando a bolsa debaixo do braço, junto com o celular e que não viu quando o mesmo caiu. Quando a vítima se deu conta de que estava sem o celular, voltou a loja e pediu para ver as filmagens da câmera da loja. No vídeo, é possível ver que o celular cai no chão, a suspeita vê, coloca o pé em cima e quando a atendente da loja se afasta, coloca no bolso.