Vídeo mostra vereador pedindo ‘injeção pequena’ para evitar pedidos de impeachment contra Samuca

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 09:08 horas

Volta Redonda – Vídeos que foram divulgados na manhã desta terça-feira, dia 10, em telejornais da Rede Globo, mostram o momento da prisão do vereador Paulinho do Raio-X, feita no sábado, em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público. No vídeo, o parlamentar tenta transparecer ao prefeito que teria influência para evitar pedidos de impeachmet na Câmara Municipal e também para segurar os ânimos dos vereadores de oposição.

– Eu consigo movimentar, assim… Pra eles virem com menos, com menos sede. Eu acho que é um desgaste. Não vai passar. O resto é com a sua base – diz o vereador, em um dos vídeos gravados pelo próprio prefeito.

Em outro trecho, Paulinho usa o termo “injeção” para se referir supostamente ao valor que deveria ser pago por Samuca para evitar ações contra seu mandato. “A minha injeção não é grande. A minha injeção é pequena. Eu não viso muitas paradas, não. O que você acha que é bom para você? Tranquilo pra você? Posso te dar só uma moral para você botar o que acha?”.

O vereador escreve algo em um pedaço de papel, que segundo os investigadores seria o valor pedido em propina. “Me arruma isso aqui. Eu destruo geral. Segunda-feira, o carro de som não vai estar na prefeitura. Não vai ter tribuna sobre esse assunto. Vai ter tribuna, mas não sobre esse assunto”.

Quando Samuca simula concordar com o pagamento e avisa que tem parte do dinheiro, policiais entram na sala onde a dupla estava e anunciam a prisão do vereador. No domingo à noite, Paulinho conseguiu um habeas-corpus e deixou a prisão na segunda-feira, dia 9. Os vídeos ainda serão anexados ao processo, pois precisam ser periciados. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informou que toda iniciativa de pedir dinheiro indevidamente partiu do vereador, afastando a possibilidade de que algum emissário do prefeito pudesse ter armado o flagrante.

A defesa do vereador Paulinho do Raio-X afirmou que por hora não vai se manifestar sobre a divulgação dos vídeos.



O caso

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (CIAF), e o Ministério Público Estadual (MP-RJ), por meio do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral da Justiça (GAOCRIM), prenderam em flagrante, no sábado (07), o vereador de Volta Redonda Paulinho do Raio-X. Ele estava sendo investigado desde o carnaval.

O parlamentar foi preso no momento em que receberia a quantia de R$ 325 mil reais, supostamente para evitar que pedidos de impeachment do prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, fossem fomentados na Câmara Municipal. O prefeito, com isso, procurou o Ministério Público e passou a agir orientado pelas autoridades, inclusive policiais. O desfecho se deu em uma sala comercial alugada por Paulinho, em um prédio localizado no bairro Vila Santa Cecília.

*O vídeo foi gravado pelo prefeito Samuca Silva, passado para a Polícia Civil e originalmente divulgado pela Rede Globo de Televisão*