[VÍDEO] Motorista foge após bater caminhonete em três carros em VR

Volta Redonda – Um acidente de trânsito envolvendo uma Mitsubishi Triton e outros três veículos ocorreu na manhã desta quinta-feira (17), na Avenida Francisco Crisóstomos Tôrres, no bairro São Luiz. A colisão, registrada às 8h35, foi flagrada pelas câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Denúncias feitas à Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda por populares, via WhatsApp, também auxiliaram a Guarda Municipal a localizar o carro envolvido no acidente.

Nas imagens, o motorista invade a pista, atinge a lateral de um carro que vinha na contramão e, ao tentar desviar de outro, colide e arrasta dois carros estacionados.

Apesar do impacto, não houve feridos. Após o acidente, o motorista fugiu e abandonou o veículo no bairro Candelária, onde foi localizado e removido. O carro, com placa de Ilhabela (SP), foi levado para o depósito da prefeitura.