[VÍDEO] Ônibus da Viação Sampaio é sequestrado no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro – Um homem ainda não identificado invadiu um ônibus da Viação Sampaio na Rodoviária Novo Rio, na capital, e fez 18 reféns, incluindo crianças e idosos, na tarde desta terça-feira (12).

Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais da PM (BOPE) foi acionada e permanece no local atuando nas negociações com o criminoso. De acordo com a Polícia, duas pessoas foram baleadas. Uma das vítimas levou três tiros e foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar – ela corre risco de morte.

A área está isolada para proteção dos passageiros.

A Viação Sampaio funcionou por muitos anos em Barra Mansa.

