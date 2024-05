[VÍDEO] Pai é suspeito de estuprar a própria filha de 7 anos, em Barra do Piraí

De acordo com o delegado Antônio Furtado, o caso foi descoberto na escola da criança, onde ela apresentou sangramento nas partes íntimas. “A vítima foi levada ao IML (Instituto Médico Legal) e foi constatado o estupro. Também foi coletada uma secreção que servirá para identificação do abusador através de DNA”, disse Furtado.

Barra do Piraí – Agentes da 88ª Polícia Civil de Barra do Piraí investigam uma suspeita de estupro de vulnerável que teria ocorrido em Dorândia, distrito de Barra do Piraí. A vítima tem 7 anos e o principal suspeito é o próprio pai, um homem de 39 anos.