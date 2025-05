[VÍDEO] Perseguição policial termina com carro voando de barranco em VR

Volta Redonda – Um carro roubado despencou de um barranco de aproximadamente 20 metros na tarde desta quinta-feira (8), no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, após uma perseguição policial que mobilizou agentes da 93ª Delegacia de Polícia. O motorista conseguiu fugir do local, mesmo após o impacto, e segue sendo procurado.

A perseguição teve início no bairro Aterrado, quando policiais civis deram ordem de parada ao condutor do veículo. O motorista desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade, subindo o Viaduto Sávio Gama na contramão, colocando em risco outros motoristas e pedestres. Em seguida, acessou a BR-393, entrando no bairro Água Limpa, onde perdeu o controle da direção e o carro caiu de um barranco.

Apesar da queda, o suspeito conseguiu escapar quebrando o para-brisa dianteiro do automóvel. A Polícia Civil realiza buscas na região para localizar o fugitivo.

A ocorrência acontece no mesmo dia em que a Polícia Civil deflagrou uma operação contra o avanço territorial de uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas no interior do estado. A ação, coordenada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), cumpre 39 mandados de busca e apreensão nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda.

Até o momento, oito pessoas foram presas, além da apreensão de uma arma de fogo e munições. A operação tem como objetivo desarticular núcleos da facção que atua em diversas comunidades da região.