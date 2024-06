[VÍDEO] PM apreende drogas e arma no Morro do Batista, em Resende

Durante as buscas na área, os policiais localizaram um Fusca onde estavam escondidos diversos materiais ilícitos. Foram apreendidos uma pistola Canik calibre 9mm com numeração suprimida, um carregador, sete munições calibre 9mm, 54 pinos de cocaína de 20 reais, 95 pinos de cocaína de 5 reais, 67 trouxinhas de maconha, 26 comprimidos de ecstasy, 23 reais em espécie e um cinto de guarnição.

A ocorrência teve início às 16h20, quando a equipe do Patamo 2 foi acionada para averiguar a denúncia na Rua Almerinda Gonçalves, no Beco da Bomba. Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram um homem que fugiu para a mata.

Resende – Uma operação realizada pelo 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) nesta quarta-feira (12) resultou na apreensão de drogas e arma no Morro do Batista, em Resende. A ação ocorreu após a guarnição receber uma denúncia sobre um indivíduo suspeito escondendo entorpecentes e armas na região.