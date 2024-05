[VÍDEO] Preso em Ipiabas condenado a 23 anos de prisão por estuprar criança

Barra do Piraí – Um homem de 31 anos foi preso nesta sexta-feira (17), véspera do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, por ter estuprado a própria enteada, então com apenas 9 anos de idade, entre os anos de 2015 e 2017.

De acordo com o delegado titular da 88ª Delegacia de Polícia, Antônio Furtado, a prisão se deu em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça de Barra do Piraí, que condenou o criminoso à pena de 23 anos de reclusão.

O homem, um auxiliar de mercado, foi preso por agentes da 88ª DP em Ipiabas, mas o crime aconteceu na antiga casa da família, no bairro Oficinas Velhas. Segundo a Polícia, o caso foi denunciado à Polícia pela avó materna da criança. A mãe da menina, à época, estava presa por envolvimento com o tráfico de drogas.

“A irmã da vítima, de 11 anos, presenciou os abusos. O padrasto distraía a mais velha para abusar da mais nova, e dizia à criança que, se ela contasse a alguém, ninguém acreditaria nela. A avó acreditou de denunciou. Chegou a hora deste homem pagar por todo o mal que fez”, comentou o delegado Antônio Furtado, acrescentando que casos como este podem e devem ser denunciados. “Quem souber de casos deste tipo, deve agir. É abominável que crimes desta natureza não sejam levados à Polícia. Quem cala, consente e é cúmplice do crime. Denunciem!”, completou.

Como denunciar?

No Brasil, o Disque 100 é um canal de denúncias anônimas que recebe e encaminha casos de abuso sexual de crianças e adolescentes para as autoridades competentes. É importante que todos estejam atentos e denunciem qualquer suspeita de abuso, pois isso pode salvar vidas e proteger os mais vulneráveis. As denúncias também podem ser feitas em qualquer Delegacia de Polícia Civil.