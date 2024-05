[VÍDEO] Preso no São Geraldo traficante que mantinha prestadores de serviço reféns

Volta Redonda – Um homem de 22 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (27) após a Polícia receber um pedido de socorro de funcionários de uma empresa terceirizada da Light. Eles estavam sendo mantidos reféns por um criminoso na parte alta do bairro São Geraldo. O homem foi preso em flagrante com drogas e uma arma de fogo municiada e com numeração raspada.

