[Vídeo] “Sexta-feira de Cinzas 2”: Suspeito de tráfico é preso em Piraí

Piraí –

Um homem, de 44 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas na última segunda-feira (31/03), em Piraí. O alvo da operação “Sexta-feira de Cinzas 2” era procurado desde o Carnaval, quando a operação foi deflagrada pelo delegado Antonio Furtado da 94ª Delegacia de Polícia e prendeu 5 pessoas.

Com mais de 15 passagens pela polícia, a maioria por tráfico de drogas, o homem estava dormindo na casa da tia, no bairro Asilo, quando foi acordado pela polícia e preso. No local ainda foram encontrados, escondidos no quintal, 27 pinos cocaína e 69 sacolés de maconha:

“Começamos essa operação de combate ao tráfico, em Piraí, na sexta-feira de Carnaval com mandados de busca e apreensões domiciliares. Esse traficante que prendemos na segunda-feira, era um dos nossos alvos. Naquela oportunidade, ele conseguiu fugir, mas o nosso serviço de inteligência continuou o trabalho de monitoramento. Quando recebemos a informação de que o traficante havia voltado para a cidade, efetuamos a prisão”, afirmou o delegado.

Ele ainda explicou como a prisão foi efetuada, na residência do suspeito:

“Chegamos no endereço e a tia do homem abriu a porta, ficou assustada, mas disse que nada tinha a temer e permitiu o acesso à residência. O traficante estava dormindo, quando acordou, já estava preso em flagrante por tráfico de drogas. Trata-se de um traficante profissional. De 2001 até 2012, ele passou por 10 presídios no estado do Rio de Janeiro. Não há dúvida nenhuma de que esse criminoso teria que acertar, mais uma vez, as contas com a justiça. Não daremos vida fácil aos bandidos em Piraí”, enfatizou.