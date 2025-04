[Vídeo] Suspeito de homicídio é preso em Barra Mansa

Barra Mansa – Agentes da 90ª DP de Barra Mansa prenderam, na tarde desta quarta-feira (2), um homem de 42 anos, suspeito de um homicídio qualificado. O crime ocorreu no dia 8 de fevereiro, no bairro Boa Sorte, quando Marinaldo Marques, de 44 anos, seguia para o trabalho. Ele atuava como vigilante. O homicídio ocorreu por volta das 19h. As investigações apontaram que a vítima foi surpreendida durante uma emboscada.

A investigação também revelou que o suspeito de ser o autor do crime devia dinheiro para a vítima. Ele teria estacionado um carro nas imediações do local de trabalho da vítima. Ele conhecia os horários de Marinaldo. Quando ele chegou ao portão da empresa, o atirador se aproximou e atirou a queima roupa. O homem de 42 anos possui antecedentes criminais por porte e disparos de arma de fogo de uso restrito.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa. As investigações prosseguem para a identificação de eventuais coautores.