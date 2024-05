[VÍDEO] Suspeito de tráfico de drogas é preso em Itatiaia

A operação teve início após informações sobre tráfico de drogas no bairro. Durante a abordagem, agentes do 37º Batalhão de Polícia encontram o suspeito carregando uma mochila com os materiais.

