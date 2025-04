[VÍDEO]Carro pega fogo durante a madrugada em Volta Redonda

Volta Redonda – Um carro pegou fogo na madrugada deste domingo (6), por volta de 00h30, no bairro São Luiz. As chamas começaram de forma repentina e as pessoas que estavam no veículo conseguiram sair antes que o fogo se espalhasse.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local. No entanto, o carro já estava praticamente tomado pelas chamas no momento da chegada da equipe. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. A perícia poderá apontar as causas nos próximos dias.

Assita ao vídeo do ocorrido: