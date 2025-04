[VÍDEO]‘Integração pela Paz’ detém quatro pessoas e apreende drogas em Porto Real e Quatis

Porto Real / Quatis – As polícias Civil e Militar deflagraram, na manhã desta terça-feira (16), a operação conjunta ‘Integração pela Paz’, com foco no combate ao tráfico de drogas em Porto Real e Quatis. A ação foi coordenada pelo delegado titular da 100ª Delegacia de Polícia (100ª DP), Marcello Russo, e pela comandante do 37º Batalhão da PM (37º BPM), tenente-coronel Sabrina Silva. A operação contou com apoio dos 10º e 28º Batalhões da PM, além das 89ª DP (Resende) e 99ª DP (Itatiaia).

De acordo com o delegado Marcello Russo, o objetivo principal foi cumprir ordens judiciais para prender suspeitos e fazer vistorias em endereços ligados a atividades criminosas. Em Quatis, uma mulher de 47 anos, moradora de Resende, e um homem de 33 anos, de Barra Mansa, foram detidos após a polícia encontrar pinos de cocaína, porções de maconha e dinheiro em espécie na casa onde estavam, no bairro Jardim Independência.

Ainda em Porto Real, um adolescente de 16 anos foi apreendido no bairro Jardim das Acácias. No local, os agentes encontraram porções de crack e maconha, além de equipamentos usados para comunicação entre criminosos. Ele foi levado à delegacia e acompanhado conforme os procedimentos legais para menores de idade.

Mais tarde, outro jovem, de 18 anos, foi preso em uma casa no bairro Freitas Soares, também em Porto Real. No imóvel, havia pinos de cocaína, porções de maconha e um rádio comunicador. Ele também foi encaminhado à delegacia e informado sobre seus direitos.

