[VÍDEO]Polícia Civil impede assalto e prende quatro integrantes de facção criminosa em Resende

Resende – Agentes da 89ª Delegacia de Polícia prenderam em flagrante, na manhã desta quinta-feira (8), quatro homens acusados de integrar uma organização criminosa com atuação em todo o estado do Rio de Janeiro. A ação evitou a ocorrência de um assalto a um estabelecimento comercial na cidade. A operação foi coordenada pelo delegado titular Michel Floroschk.

O grupo vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da unidade desde o início do mês, após a identificação de movimentações suspeitas de um veículo Ford Ka nas proximidades da loja. Os ocupantes estariam estudando a rotina do local, o que levantou o alerta.

Os policiais posicionaram três viaturas descaracterizadas ao redor do estabelecimento. Pouco tempo depois, o veículo com os quatro suspeitos chegou ao local. Três deles desceram e passaram a circular nas proximidades, aguardando a chegada do gerente. O quarto suspeito permaneceu ao volante.

No momento em que o gerente se aproximava da loja, os três tentaram iniciar a ação criminosa, mas foram surpreendidos pela polícia, que efetuou a prisão em flagrante. Com um dos homens, foi apreendida uma pistola calibre 9mm. Os policiais também encontraram roupas táticas e anotações com detalhes da rotina da vítima, indicando o planejamento da investida.

O quarteto foi conduzido à 89ª DP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Todos os suspeitos possuem antecedentes criminais.

Veja o vídeo: