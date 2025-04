[VÍDEO]PRF resgata macacos-prego sendo traficados na Dutra, em Itatiaia

Itatiaia – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou dois macacos-prego durante uma abordagem na madrugada desta quinta-feira (17), na Dutra, em Itatiaia. Os animais silvestres estavam no porta-malas de um veículo Citroen C3, com placas do Rio de Janeiro.

A abordagem ocorreu por volta de 1h45, durante uma fiscalização de rotina no km 325. No carro estavam três homens, todos naturais do Rio: o motorista, de 28 anos, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e dois passageiros, de 38 e 29 anos.

Segundo relato de um dos suspeitos, os primatas haviam sido capturados em Indaiatuba, no interior de São Paulo, e seriam levados para o Rio de Janeiro, onde seriam vendidos por R$ 1.500 cada. Ainda de acordo com a PRF, um dos envolvidos confessou já ter sido detido duas vezes anteriormente pelo mesmo crime – inclusive, no mesmo trecho da rodovia e com a mesma espécie de animal.

Os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itatiaia. Eles vão responder com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), que proíbe a caça, a captura e a venda de animais silvestres sem autorização. Os macacos-prego foram resgatados e devem ser encaminhados para avaliação veterinária e posterior reintegração à natureza.

Assista ao vídeo: