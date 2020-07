Vídeos mostram intenso tiroteio durante confronto entre traficantes em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 09:00 horas

Barra Mansa – Um intenso tiroteio foi registrado na Travessa Maria do Carmo Soares, no bairro Vila Elmira, na noite de quarta-feira, 15. De acordo com as primeiras informações da PM, trata-se de um conflito entre integrantes de facções rivais.

A PM esteve no local por volta das 23h e foi recebida a tiros. Os agentes informaram que efetuaram 20 disparos de pistola .40 e 25 disparos de fuzil para revidar a injusta agressão. Segundo testemunhas, o tiroteio durou ao menos 2h e foi concentrado próximo ao ponto final.

Vídeos que circulam através de aplicativo de conversa, registraram parte do tiroteio e mostram a ousadia dos suspeitos, que exibem pistolas e confrontam seus rivais e os policiais durante o confronto. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa) como tentativa de homicídio. Ninguém foi preso.