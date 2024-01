Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa alerta para cuidados com animais peçonhentos

Barra Mansa – Durante o verão, estação em que predominam os dias mais quentes e úmidos, um problema acaba surgindo de forma silenciosa: a presença de animais peçonhentos nas residências ou nas proximidades. A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental, faz um alerta aos moradores do município para tomar cuidado com bichos que podem representar perigo à vida humana, como cobras, aranhas, escorpiões, abelhas, entre outras.

De acordo com a médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, para evitar acidentes com esses animais peçonhentos, o ideal é verificar ralos, pias e calhas, além de roupas penduradas, cortinas e sapatos. “Esses locais são os preferidos de animais como aranhas, escorpiões e cobras”, informou.

Millena também ressaltou a importância de utilizar proteção para verificar locais em que os animais podem estar escondidos. “Na hora de realizar a limpeza é primordial usar luvas e botas e, no caso de puxar caixas e pneus, use sempre alguma estrutura que consiga alcançar os objetos”, ressaltou.





Outra dica é referente ao interior das residências. De acordo com Millena, a cozinha é sempre uma porta de entrada para os animais peçonhentos, portanto é importante vedar espaços como ralos, além de colocar telas e tampar quaisquer buracos.Para esclarecimento de dúvidas, basta entrar em contato com a Vigilância em Saúde Ambiental por meio do telefone: (24) 3512-0722.