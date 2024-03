Vigilância em Saúde de Barra do Piraí é premiada pela Fiocruz

Barra do Piraí – Através do projeto “Arboviroses Zero”, a Vigilância em Saúde de Barra do Piraí foi premiada na 1ª Roda de Práticas de Saúde no Médio Paraíba pelo IdeaSUS da Fiocruz.

A honraria foi recebida no campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Volta Redonda, logo após uma apresentação do projeto e representou o reconhecimento das diferentes atividades realizadas na cidade para combater a dengue e outras arboviroses.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Barra do Piraí, Irinéia Rosa, enalteceu o prêmio e destacou o trabalho da equipe.

“Para a Vigilância em Saúde de Barra do Piraí é muito gratificante porque é o reconhecimento do nosso trabalho frente ao enfrentamento das arboviroses. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro já declarou epidemia, e receber essa honraria neste momento comprova que nossas ações estão no caminho certo. A conscientização que está sendo feita por todo município em escolas, bairros, nos postos de saúde e até mesmo nas secretarias está promovendo educação em prol da saúde. Estamos muito felizes!”, ressaltou a diretora.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, falou sobre o reconhecimento e como o município está no combate intensivo à doença. “É um prêmio merecidíssimo. A equipe da Vigilância em Saúde está fazendo um trabalho de excelência. Hoje, ele está sendo reconhecido por um grande instituto. A dengue está fazendo um estrago no nosso país com um número alarmante de casos e não estamos medindo esforços para combatê-la. Sendo assim, criamos vários projetos, sendo o mais recente o ‘Operação limpeza: Dengue Zero’ que começou no dia 16 de março. Parabenizo todos os envolvidos, essa conquista mostra comprometimento”, enfatizou Mario.