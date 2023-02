Vigilância Sanitária de Barra Mansa alerta sobre pomadas modeladoras de cabelo - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2023, 12:08 horas

Orientação ocorre após determinação da Anvisa no último dia 10 após relatos de cegueira temporária

Barra Mansa – A Prefeitura Municipal de Barra Mansa, por meio da Vigilância Sanitária Municipal, alerta a população sobre o uso de pomadas para modelar e/ou trançar os cabelos. Com a aproximação do Carnaval, este tipo de produto é muito utilizado para a realização de penteados e tranças.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), determinou no último dia 10, a suspensão dos produtos com esta funcionalidade, após diversos relatos de efeitos indesejáveis ocasionados pelas pomadas. Entre os efeitos adversos estão cegueira temporária, forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.

A Vigilância informa aos consumidores, cabeleireiros e comerciantes sobre a interdição, a proibição da comercialização e uso de pomadas para modelar ou trançar os cabelos, independente da marca.

O coordenador da Vigilância Sanitária, Evaldo Soares, destaca que a orientação é para não utilizarem qualquer tipo de pomada com esta finalidade, mesmo as que já haviam sido adquiridas antes da decisão da Anvisa.

“Os consumidores que fizeram uso recente deste tipo de produto deverão lavar os cabelos com cuidado, inclinando a cabeça para trás para que o produto não entre em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância e procurar o serviço de saúde”, informou.

A Vigilância Sanitária está realizando diligências com orientações e recolhimento dos produtos no comércio e no setor de beleza com o objetivo de localizar e apreender cautelarmente as pomadas de todas as marcas. Para mais informações, a população pode entrar em contato pelos telefones da Vigilância Sanitária e da Vigilância em Saúde: (24) 3512-0754; (24) 3512-0700 e (24) 3512-0749.