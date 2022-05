Vigilância Sanitária de Porto Real tem ações preventivas de controle

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 17:50 horas

As ações são para Dengue ZiKa Vírus e Chikungunya

Porto Real- A Vigilância Sanitária de Porto Real segue com o trabalho preventivo de controle da Dengue, Zyca Vírus e chikungunya. A Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, Cássia Pitasse, relatou que em Porto Real o trabalho é feito exatamente como preconiza o Estado.

“São feitas inspeções periódicas nos imóveis com tratamento, eliminação de focos e atividade educativa com conscientização nas escolas e inspeções com atividades de eliminação e/ou tratamento de focos em pontos estratégicos” – enumerou Cássia, comentando que as ações preventivas tomadas pelos moradores também ajudam a alcançar o objetivo. “Em caso de suspeita a Vigilância é Comunicada e faz um bloqueio da área afetada, porém este ano não chegou ao órgão nenhum caso suspeito” – Contou ela.

Como a forma mais eficaz de prevenção é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, não deixando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, uma vez que o mosquito prolifera em água limpa parada, a Vigilância pede a todos que continuem neste esforço conjunto na ações preventivas às doenças.