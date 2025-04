Vigilância Sanitária promove capacitação em boas práticas para dentistas de Volta Redonda

Volta Redonda – A Vigilância Sanitária de Volta Redonda, em parceria com o Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) e o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), vai promover um ciclo de oficinas voltado para profissionais da rede municipal de saúde que atuam em consultórios odontológicos. A capacitação acontecerá nas manhãs de todas as sextas-feiras do mês de maio, no campus Aterrado do UniFOA.

Profissionais dos módulos odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) poderão escolher uma das cinco datas disponíveis para participar da formação, que tem como objetivo o aperfeiçoamento das práticas diárias, em conformidade com as normas sanitárias. A proposta é contribuir para a qualidade e segurança no atendimento à população. Todos os participantes receberão certificado emitido pelo UniFOA.

As oficinas serão ministradas por formandos do curso de Enfermagem do UniFOA, promovendo a integração entre o meio acadêmico, os trabalhadores da saúde e a Vigilância Sanitária. De acordo com a enfermeira Lucrécia Helena Loureiro, que atua na Vigilância Sanitária e também é professora do UniFOA, o conteúdo foi desenvolvido com base nas diretrizes da Superintendência de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro (Suvisa-RJ).

“Esse primeiro ciclo será exclusivo para os profissionais da rede municipal, mas no segundo semestre do ano vamos abrir a capacitação para todos os profissionais de odontologia de Volta Redonda”, disse Lucrécia, lembrando que, em 2024, a Vigilância Sanitária promoveu curso semelhante para manicures. “E a ideia para 2026 é adaptar a mesma proposta para os profissionais que trabalham com estética”, adiantou a enfermeira.