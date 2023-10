Vila Histórica de Mambucaba celebra Nossa Senhora do Rosário

Angra dos Reis – A comunidade da Vila Histórica de Mambucaba encerrou, neste domingo (22), as celebrações em louvor à Nossa Senhora do Rosário, padroeira do bairro. Ao longo de nove dias, os fiéis realizaram procissões e missas na igreja que leva o nome da santa.

“Estamos recuperando muitas tradições, como o mastro e a bandeira de Nossa Senhora, e isso é importante porque a comunidade toda se movimenta. Então, temos terços durante os dias de festa, a turma fica mais participativa e vai trazendo novos participantes para a igreja, novos seguidores de Jesus Cristo”, contou o empresário Jorge do Nascimento, devoto de Nossa Senhora do Rosário.

O prefeito Fernando Jordão, acompanhado da primeira-dama e deputada estadual Célia Jordão, participou do encerramento das comemorações. A eles se juntaram os secretários de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, o de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, e a de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito. “A prefeitura ajudou a recuperar os sinos da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que além de linda, é também histórica. É um orgulho vir aqui no berço de Angra dos Reis”, disse.

A festa deste ano contou com a revitalização dos sinos da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, datados de 1829. O trabalho, realizado por uma empresa especializada, contratada pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, consistiu na recuperação dos badalos e dos barrotes, além de fornecimento de banho de bronze aos sinos e instalação deles na torre sineira da igreja. Os sinos fazem parte da tradição de Angra dos Reis e são sempre tocados em épocas de festas religiosas com repiques, dobres e badaladas.

“Na data de 21 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, a prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, está participando desta festa de uma forma muito especial. Estamos entregando os sinos que foram restaurados pelo governo municipal e que para nós têm uma importância cultural e histórica enorme’, frisou o secretário Andrei Lara.

A igreja e a imagem de Nossa Senhora do Rosário também foram restauradas recentemente pela prefeitura. A peça fica sob a guarda do Museu de Arte Sacra, mas em festividades visita a igreja que leva o seu nome.

“Preservar a nossa história é muito importante. Só dimensionamos o futuro preservando nosso passado. E a cultura, principalmente religiosa, faz com que a gente se sinta bem e realizados como gestores públicos”, destacou o secretário de Governo, Cláudio Ferreti.