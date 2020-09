Vila Santa Cecília recebe sanitização neste sábado

Matéria publicada em 26 de setembro de 2020, 16:24 horas

Volta Redonda – O bairro Vila Santa Cecília passou por mais uma sanitização, neste sábado (26), em Volta Redonda. Equipes da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura) realizaram lavagem dos locais com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida que, usado constantemente, afasta o coronavírus.

Hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias também recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais recebem sanitização a cada 15 dias.

Higienização e sanitização já ocorreram os principais pontos comerciais de Volta Redonda, nos pavilhões da Ilha São João, nas Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful, Hospital do Idoso e ao redor do Hospital de Campanha. Os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, Palácio 17 de Julho, sede da Secretaria Municipal de Saúde, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28° Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar, também receberam os serviços.