Vinte e três bairros de Volta Redonda recebem manutenção

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 17:31 horas

Volta Redonda – Equipes da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura) de Volta Redonda estão percorrendo os bairros Belo Horizonte, Mariana Torres, Belmonte, Ponte Alta, Centro, Vila Mury, Vila Santa Cecília, Beira Rio, Pinto da Serra, Jardim Amália, Conforto, Casa de Pedra, Niterói, Vila Brasilia, Roma, Coqueiros, Vila Brasília, Mariana Torres, complexo Santo Agostinho, Retiro, Barreira Cravo, Colina e Aterrado, realizando operações de retirada de entulho, remoção de resíduos de roçada, capina, limpeza, varrição e roçada, nesta quarta-feira (16).

Nas ruas Pernambuco no bairro Belmonte, Cinco do bairro Belo Horizonte e J no Mariana Torres as equipes realizaram retirada de entulho. Já os bairros Ponte Alta, Centro, Vila Mury, Vila Santa Cecília, Beira Rio, Aterrado, Pinto da Serra, Belmonte, Jardim Amália, Conforto e Casa de Pedra receberam capina. Nos bairros Coqueiros, Vila Brasília, Mariana Torres, complexo Santo Agostinho, Retiro, Vila Santa Cecília equipes fizeram varrição.

Remoção de resíduos

Outras equipes estiveram realizando a remoção de resíduos de roçada nos bairros Barreira Cravo, Jardim Amália , Colina e Centro. Recolhimento de galhos e resíduos de corte de grama foram feitos no Aterrado, Pinto da Serra, Jardim Amália, Conforto e limpeza e roçada na Vila Brasília, Niterói e Roma. As equipes contaram com apoio de retros escavadeiras e caminhões. Além disso, estão sendo instalados quebra-molas na Rua Boa Vista, no Santo Agostinho; na Rua A, no Água Limpa; Ruas São João e Antonio Ourique, na São João; Avenida Antônio de Almeida, no Retiro; e Rua Frei Henrique, no Jardim Cidade do Aço.

Sanitização

Três unidades de saúde passaram por higienização, como prevenção do Coronavírus, foi realizada no Hospital de Campanha, no Hospital do Retiro e no Laboratório da UniFoa, também no Retiro. O serviço, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, acontece de forma ininterrupta em toda a cidade e abrange, além das unidades de saúde, vias, espaços públicos e os principais pontos comerciais da cidade. A sanitização prioriza os locais de maior circulação de pessoas como pontos de ônibus, acessos a agências bancárias e farmácias.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, ressalta que a pasta segue uma programação de serviços.

– Diariamente cumprimos esse cronograma para manter a cidade limpa e organizada. Mesmo nos feriados e finais de semana, estamos nas ruas, cuidando da nossa cidade. Além disso, a sanitização faz parte das ações do governo no combate à Covid-19 – concluiu o secretário.