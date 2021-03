Matéria publicada em 9 de março de 2021, 11:00 horas

Itatiaia- Na semana em que se comemora o Dia internacional da Mulher, uma equipe da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres realizará na quarta-feira, dia 10, uma palestra sobre violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, onde os órgãos de proteção serão os temas da palestra para as funcionárias do Restaurante Graal Itatiaia.

O encontro acontecerá em dois horários, sendo o primeiro as 13h30 e o segundo as 14h30 e seguirá todas as normas de proteção contra a Covid-19, conforme recomenda a OMS – Organização Mundial da Saúde

O objetivo da palestra é proporcionar reflexões e oferecer orientações e esclarecimentos sobre a violência contra a mulher, levando em consideração o aumento de casos registrados durante pandemia da Covid-19 em todo o país.

No evento, as participantes terão a oportunidade saber mais sobre os tipos de violência contra mulher (psicológica, moral, sexual, patrimonial e física), com prevenir e também sobre os órgãos onde podem buscar proteção.

De acordo com a Secretaria outras palestras, inclusive para esclarecimento do público masculino, serão programadas durante o mês de março.

Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres

A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres funciona de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, na Rua Cel José Mendes Bernardes, nº 14, Centro. No local é oferecido acompanhamento social, principalmente às vítimas de violência doméstica, e o atendimento é feito por profissionais das áreas jurídica, social e psicológica. O telefone de contato para mais informações é (24) 3352-1339