Violência de gênero: a epidemia que ainda nos assombra

A violência de gênero é mundial e algo que nos assombra desde o passado, quando mulheres eram completamente submissas, oprimidas e viviam a sombra e vontade dos homens. Eram mulheres sem voz, sem desejos, sem sonhos e sem anseios.

“A mulher é nossa propriedade e nós não somos propriedade dela (…). Ela é, pois, propriedade, tal qual a árvore frutífera é propriedade do jardineiro.” (Napoleão Bonaparte)

Infelizmente ainda hoje, em pleno século XXI, travamos um elo estreito com o passado.

Foi em 1993, na Conferência de Viena sobre Direitos Humanos, que as mulheres entraram na humanidade visível, com a aprovação da resolução que os direitos das mulheres são parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais e explicitou que a violência contra as mulheres constitui grave violação desses direitos. Neste momento a percepção de que a humanidade era composta por dois sexos diferentes, com direitos e deveres iguais, passou a ser realmente considerada.

No Brasil, avançamos na segunda metade da década de 80, quando tivemos o movimento de mulheres que assegurou o reconhecimento dos direitos básicos da mulher brasileira com a elaboração da Constituição de 1988.

Hoje temos no Brasil a terceira melhor lei de proteção à mulher do mundo, a Lei Maria da Penha (atrás apenas das leis espanhola e chilena), em 2006. Porém isto não é algo que me traz orgulho, ao contrário, apenas demonstra que infelizmente precisamos de uma lei para nos proteger daqueles que nos juraram amor.

Cenas e casos de violência estão presentes a todo momento, e que podem ser de ordem física, psicológica, moral, patrimonial, sexual e até mesmo obstétrica.

Observamos o mundo em evolução, contudo, no que diz respeito a violência de gênero, caímos num abismo arcaico, variações entre o moderno e o primitivo.

O machismo estrutural, a misoginia e os passos lentos no que tange a políticas públicas específicas fazem com que a violência de gênero continue a ser uma triste realidade.

A violência de gênero não se distingue por classe social, raça ou idade, está presente em todas as esferas. Percebemos que a subnotificação é grande e que, infelizmente, o número de mulheres que sofre com a violência vai muito além do que é divulgado nas estatísticas.

Apresento a seguir algumas citações que ouvi, e depois da leitura, reflexões serão necessárias:

-“Mãe eu quero água”, disse o menino. A mãe pede que ele aguarde um minutinho… -“Eu disse agora senão eu te arrebento” – brada o garoto de apenas 6 anos.

– “Eu sofri todos os tipos de violência, coisas que a senhora nem imagina, e da próxima vez eu me mato”.

– “…Eu me machucava muito para que meu pai não me violentasse. Uma vez ele me levou para um barranco e começou a tirar a roupa, para que ele não me estuprasse eu me joguei do barranco e quebrei duas costelas…”

– “Meu filho de 10 anos falou que gostaria muito de ter uma família com uma namorada e dois filhos, e que ele iria bater muito na namorada. Falei para ele que não se bate em mulher, e ele respondeu: ‘Vou fazer igual o papai faz com você’. Isso me assustou…”

– “Ele vivia me dizendo para eu parar de pintar as unhas, usar salto, depois pediu que eu parasse de usar maquiagem, quando eu não obedecia, me insultava, dizia que eu era um lixo e não tinha ninguém… eu não sei mais do que gosto, preciso aprender a me vestir, a comer o que eu quero, preciso voltar a ser eu…”

…e assim como estas, tantas outras ouvi.

A violência contra a mulher é considerada uma epidemia pela ONU, e recentemente o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que a igualdade de gênero está “a 300 anos de distância”, de acordo com as últimas estimativas da ONU Mulheres. Achei que meus filhos veriam mudanças, mas infelizmente talvez nem meus netos, e isso pode e deve ser mudado.

A violência de gênero não é uma questão apenas das mulheres, e sim de homens e mulheres, ela não é unilateral. Precisamos caminhar juntos no processo de evolução e luta pelo fim da violência contra a mulher, e para isso o apoio incondicional dos homens, é fundamental. Sim, os homens devem entrar nessa luta assim como as mulheres, que agem em causa própria. Os olhares de toda a sociedade precisam estar atentos, normas de boa conduta, respeito e convivência devem ser exercidos.

A denúncia salva vidas, é preciso romper o ciclo da violência, e pode ser feita de várias formas, disque 180, Delegacias de Defesa da Mulher (onde houver), Polícia Militar 190, Defensoria Pública, Secretarias da Mulher, Centros de Referência.

Podemos e devemos mudar essa estimativa, ter novas atitudes. A situação exige ações conjuntas. Existe bondade no mundo, existe amor e pessoas de bem, esse propósito é meu, é seu, e deve ser de todos.

Luciana Pimentel é formada em Direito e Pós-Graduada em Direito Civil e Processual Civil. Atuou como Conselheira Tutelar e passou a integrar a equipe da Secretaria de Ação Social.