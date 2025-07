Visconde de Mauá recebe a 2ª edição do Festival de Cachaça a partir desta sexta

Resende – O 2º Festival de Cachaça de Visconde de Mauá, em Resende, acontece desta sexta-feira (18) até domingo (20), na Avenida Wenceslau Braz. O evento reúne música local, degustações, gastronomia e oficinas temáticas, promovendo a cultura regional e os produtos artesanais.

A abertura oficial será nesta sexta, às 18h, com apresentação do grupo Nós Nas Cordas e a oficina Cachaça às Cegas, com Claudio Rangel.

No sábado (19), a programação começa mais cedo, a partir das 12h, com shows de Kika Porto, Thiago Zaidan e Quartetum Brasil. Haverá também oficinas gastronômicas com Mônica Rangel, além de oficinas de charuto e caipirinha com Claudio Rangel e Petrus.

No domingo (20), o festival segue com apresentações de Maria Fortunato, Márcio Henrique e Gabriel, além de oficinas com os chefs Rô Gouveia e Ciça Roxo, que trazem receitas e drinks inspirados na cachaça.

“Esta é a segunda edição do evento, realizado em parceria com o Sebrae, com o objetivo de fomentar a cultura local e valorizar os produtores da região. Além disso, é uma oportunidade de divulgar Resende como um destino rico em biodiversidade, tradições e alambiques reconhecidos nacionalmente”, destacou a secretária de Turismo, Roberta Dias de Oliveira.