Vistoria Itinerante do Detran chega a Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 18:13 horas

Barra Mansa – O Detran.RJ vai realizar vistorias itinerantes para atender os usuários do município de Barra Mansa que já estavam com serviços de veículos marcados para esta semana e para as semanas seguintes que não puderam ser atendidos por conta das obras no posto do departamento.

Nesta quinta-feira (20), serão atendidos os usuários que tinham serviços agendados nos dias 17, 18, 19 e 20. Nos dias 25 e 26, serão realizadas itinerantes para atender os usuários com serviços agendados para a semana de 24 a 28/4. As vistorias itinerantes serão realizadas em uma tenda a ser montada na própria área do posto de vistoria, situado à rua Homero Leite, 440, em Barra Mansa.

Para as duas semanas seguintes, quando o posto ainda estará fechado para obras, também já estão sendo programados mais atendimentos itinerantes, para que os moradores de Barra Mansa não fiquem sem os serviços. As datas ainda serão divulgadas.