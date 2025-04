Vitão comemora 40 anos com música, memórias e gratidão

Barra Mansa – O cantor Vitão se apresentará no Posto 9 Arena, no Ano Bom, em um show de celebração a sua carreira neste domingo (6) . Ele estará acompanhado da banda Furiosa e contará com participações de Melissa Guerra, Jonathan DJ, Jo & Samuel e Serginho Brother. A apresentação será gratuita e celebra também os 40 anos do artista de Barra Mansa.

“Meu primeiro show foi exatamente no dia 22 de junho de 2002, em uma apresentação no Colégio Luiz Amaral. Eu acredito muito no reconhecimento das pessoas que acreditam no meu trabalho. Eu realmente sou feliz com minha família, trabalho, amigos e meus fãs”, contou .

Em seu primeiro show, decidiu que a carreira musical seria seu maior objetivo e se profissionalizou, se unindo a banda Furiosa. Neste domingo (6), o cantor vai relembrar sua trajetória na música, sua grande paixão.