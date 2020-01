Vítima de acidente na Dutra é transferido para hospital particular

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2020, 10:40 horas

Um idoso de 69 anos ficou gravemente ferido no engavetamento que aconteceu na tarde de sexta-feira (3)

Volta Redonda – Um idoso, de 69 anos, que ficou gravemente ferido no engavetamento que aconteceu na tarde de sexta-feira (3), em Barra Mansa, foi transferido para o Hospital Unimed, em Volta Redonda, neste sábado (4). A transferência aconteceu de madrugada devido ao estado de saúde do idoso, que sofreu traumatismo craniano.

Identificado apenas como Ariosvaldo, foi socorrido pela ambulância da CCR Nova Dutra e encaminhado para Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, na sexta-feira, junto com sua companheira, identificada como Jacira, de 64 anos, que também sofreu traumatismo craniano; ela segue internada na Santa Casa.

Além do casal de idosos, o motorista do guincho, identificado como Fábio Ferreira da Silva, de 45 anos, também foi levado para Santa Casa de Barra Mansa com dores nos joelhos e na lombar. Ele recebeu alta na manhã deste sábado.

Acidente

Um engavetamento envolvendo quatro veículos interditou a rodovia, próximo ao bairro Vila Ursulino, no sentido SP, no km 266, da Via Dutra (BR-116). O congestionamento chegou a dez quilômetros.