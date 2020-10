Vítima de acidente na Rodovia do Contorno morre no Hospital São João Batista

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 10:38 horas

Volta Redonda – Tatiana Teixeira de Paula Alves, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente ocorrido na Rodovia do Contorno, no final da tarde de terça-feira (06), em Volta Redonda. Ela chegou a ser socorrida no Hospital São João Batista, onde veio a falecer.

O acidente foi no trecho da rodovia no bairro Três Poços, próximo a um posto de GNV (Gás Natural Veicular), envolvendo dois veículos.

Um homem, de 56 anos, também sofreu ferimentos e foi levado ao HJSB. Seu estado de saúde ainda não foi detalhado pela unidade médica.