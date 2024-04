Vítima de assalto em VR é presa por tráfico de drogas

Volta Redonda – Um homem de 28 anos foi preso na noite desta sexta-feira (19) ao ser levado à 93ª Delegacia de Polícia para registrar um assalto do qual foi vítima. De acordo com a ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) para verificar um caso de assalto a transeunte na Vila Santa Cecília.

No local, a vítima contou aos policiais que marcou encontro com uma mulher – da qual não soube dizer o nome -, indo com ela até a Praça Japão. No local, outro homem apareceu e o assaltou, levando todos os seus pertences. A vítima não soube informar as características do assaltante e disse acreditar que foi enganado pela mulher, que teria atraído-o para a Praça Japão justamente para que fosse assaltado.

A guarnição da PM fez patrulhamento na área para localizar os envolvidos, sem sucesso. Diante disso, a vítima foi levada à 93ª DP para o registro da ocorrência. Na distrital, os policiais descobriram que contra a vítima havia em aberto um mandado de prisão condenatório por tráfico de drogas. O mandado foi cumprido, e o homem permanece preso e à disposição da Justiça. Ele cumprirá pena de seis anos em regime fechado.