Vítima de tentativa de homicídio é baleada em casa, em Porto Real

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 09:55 horas

Revólver e munições foram encontrados na residência, no Jardim Real

Porto Real – Um homem, de 34 anos, foi atingido por um tiro no rosto, dentro de casa, na Rua Marco Pineschi, no bairro Jardim Real, em Porto Real, na madruga desta sexta-feira (19). A vítima foi levada ao Hospital Municipal São Francisco de Assis e seu estado de saúde é estável.

Aos policiais, o homem contou que foi baleado após ouvir barulhos em sua residência e se levantar para verificar do que se tratava. No quintal da residência, os policiais apreenderam um revolver calibre 38 municiado com seis munições, uma deflagrada. Outras duas munições intactas foram encontradas na cozinha.

Após o local ser periciado, o material apreendido e a esposa da vítima foram levados pra a sede da 100ª DP, em Porto Real. A mulher foi ouvida como testemunha e o caso foi registrado como tentativa de homicídio