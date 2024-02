Vítimas de deslizamento em Barra do Piraí são identificadas

Barra do Piraí – Após os estragos causados no município devido às fortes chuvas, a Prefeitura de Barra do Piraí declarou situação de emergência nas áreas afetadas, nesta quinta-feira (22). A notificação se deve por conta de uma série de ocorrências estabelecidas pela cidade que, segundo informações da Defesa Civil, sofreu com um volume de chuva de 148 mm em cerca de 4 horas.

No final da tarde desta quinta-feira, foram identificados os corpos das quatro vítimas do deslizamento na rua Paulo da Silveira, no Centro. Lígia Maria de Carvalho foi a primeira vítima a ser identificada. Inara de Oliveira, Bruno de Carvalho, e um bebê, Gael Oliveira de Carvalho, foram as outras vítimas da tragédia. Todos pertenciam à mesma família.

Outros três homens, que estavam nas proximidades da casa foram levados ao hospital. Dois deles para a Santa Casa e um adolescente ao Maria de Nazaré. A Defesa Civil, em um trabalho conjunto com o Corpo de Bombeiros permaneceram na busca dos desaparecidos desde a notificação do deslizamento.

O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, salientou o compromisso da Prefeitura e lamentou os danos causados à cidade e, principalmente, a inúmeras vidas.

“É uma situação trágica, porque, dessa vez, tivemos perdas de vida humanas. A prefeitura vai continuar a oferecer total apoio às famílias afetadas e eu estou visitando pessoalmente os locais atingidos. Quero assumir o compromisso em buscar soluções e assistência necessária”, afirmou Mario.

Situação de Emergência

Com o início das chuvas, na noite de quarta (21), a Prefeitura já começou a tomar as devidas providências para amparar a população. Sendo assim, foi estabelecida uma “rede de ações”, tendo como objetivo principal mobilizar equipes para atender as áreas mais afetadas. A Secretaria de Defesa Civil monitorou ativamente a calamidade percorrendo os bairros enquanto o Corpo de Bombeiros realizava atendimentos emergenciais. A Secretaria de Assistência Social ofereceu atendimento às famílias e os encaminhamentos necessários.

Considerando a elevada pluviometria, os deslizamentos de terras, inundações, alagamentos, danos em áreas públicas e privadas em vários bairros, a ocorrência de óbitos, obstrução e interdição de inúmeras vias públicas e estradas (como a RJ-145 e a BR-393), moradores desalojados; prejuízos em rodovias e logradouros públicos foi implantada a situação de emergência no município com foco nas seguintes localidades: Belvedere, Santana, Doutor Mesquita, Loteamento Firmino, Coimbra, Santo Antônio, Oficina Velha, Metalúrgica, Lago Azul, Morro do Gama, Asilo, Boa Sorte, Areal, Química, Parque Santana, Maracanã, Moqueca, Carvão, Vargem Grande, Caieira Velha, Represa, Caixa D’água, partes dos distritos de Ipiabas, Califórnia, Dorândia, Vargem Alegre, São José do Turvo.

“Agora, sem dúvida nenhuma, decretamos situação de emergência. Para vocês terem um grau de comparação, parte da rodovia federal, a BR – 393, foi levada pela chuva, resultando em mais pessoas desalojadas”, frisou o prefeito.