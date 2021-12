Vítimas do acidente das lanchas são submetidas a exame de corpo de delito, diz delegado

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2021, 15:23 horas

Angra dos Reis – O delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, determinou que fossem registrados os depoimentos das dez vítimas, do acidente que envolveu duas lanchas. A colisão ocorreu na madrugada domingo (19/12), na região da praia do Abraãozinho, na Ilha Grande. O policial determinou ainda, que elas fossem submetidas a exame de corpo de delito.

Uma das embarcações pertencia a Prefeitura de Angra dos Reis e transportava equipes da secretaria municipal de Segurança e do Proeeis (Programa Estadual de Integração na Segurança). Dois tripulantes ficaram feridos.

A outra lancha era um táxi-boat que afundou. Todos os ocupantes foram resgatados por integrantes da Defesa Civil de Angra dos Reis e pela Marinha. Oito ficaram feridos.

As vítimas foram atendidas no posto de saúde da Vila do Abraão, também na Ilha Grande. Seis delas sofreram escoriações generalizadas e foram medicadas e, em seguida, liberadas. As outras quatro pessoas foram transferidas para o Hospital Geral da Japuíba.

Vilson explicou que, após as vítimas serem ouvidas na delegacia, elas foram submetidas a exame de corpo de delito. O delegado informou que, a Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis instaurou um procedimento administrativo para apurar as circunstancias do acidente.

Em nota a prefeitura disse que a embarcação com a equipe da Segurança Pública estava “com todas as luzes de navegação ligadas, incluindo um giroflex”.

Foto: Rede Social