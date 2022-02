Vítimas fatais de acidente em Paraty eram de Barra Mansa

Barra Mansa – As vítimas do grave acidente que ocorreu na tarde de terça-feira, dia 15, na Rio-Santos, na altura de Paraty Mirim, eram de Barra Mansa. Marilda das Graças de Almeida Vitorino, de 62 anos, Ivanir Almeida de Andrade, de 55, Artur Romero Almeida, de sete, e Pedro Henrique (motorista da caminhonete), de 19, morreram no local da batida. Eles são parentes e moradores do bairro Vila Maria afirmaram, em redes sociais, que o bairro está de luto. Marilda, Ivanir e Auzendia são irmãs, enquanto Artur é neto de Marilda.

Não há informações sobre o local e horário dos enterros ainda.