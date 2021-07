Vitimas que tiveram os corpos carbonizadas em acidente ainda não foram identificadas no IML

Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 17:34 horas

Três Rios – Um funcionário do Instituto Médico Legal (IML) de Três Rios informou, no fim da tarde desta quarta-feira (14), que as duas vítimas que tiveram seus corpos carbonizados em um um acidente ainda não foram identificados. O acidente ocorreu na manhã desta quartam quando o carro bateu na traseira de uma carreta e pegou fogo.

O acidente foi em cima de uma ponte sob o Rio Piabanha, próximo ao bairro Moura Brasil, em Três Rios. Segundo o funcionário do IML, os corpos ficaram irreconhecíveis.

O motorista da carreta não se feriu. O tráfego foi liberado totalmente também no final da tarde desta quarta-feira. Bombeiros e policiais rodoviários federais estiveram no local do acidente.