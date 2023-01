‘Vitória expressiva e que nos dá confiança’, diz Corrêa após goleada - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 10:02 horas

Técnico do Volta Redonda destacou que vitória no clássico diante do Resende vai dar tranquilidade para a sequência do Carioca

Volta Redonda – Foram dois anos sem vencer no clássico diante do Resende e triunfar novamente, e com um placar tão elástico (5 a 1), dá confiança e tranquilidade ao Volta Redonda para a sequência no Campeonato Carioca. É o que afirmou o treinador do Tricolor de Aço, Rogério Corrêa, após a goleada. O resultado colocou o Volta Redonda no G4, com sete pontos ganhos.

O treinador fez uma análise da partida que contou com um início avassalador do Volta Redonda. Em 12 minutos, foram três gols. Destaque para a dupla de ataque: Pedrinho e Lelê, que marcaram quatro dos cinco gols.

– Um início de jogo muito bom para a gente; conseguimos aproveitar as chances que nós criamos. Antes nós criamos as chances e não fazíamos o gol e dessa vez conseguimos converter – celebrou Corrêa.

Na próxima rodada, a equipe encara o Vasco, na segunda-feira (30), em Cariacica, no Estádio Kleber Andrade, às 20h. O jogo é válido pela quinta rodada.

– Uma vitória por 5 a 1 é expressiva e nos dá confiança para a sequência do campeonato, dos jogos diante dos times de maior investimento. Sem dúvida nos dá tranquilidade para trabalhar – afirmou.

Resende se reapresenta após derrota

Após a goleada histórica sofrida no clássico contra o Volta Redonda, o elenco do Resende se reapresentou nesta quinta-feira (26) e iniciou a preparação para enfrentar a Portuguesa. O confronto é válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca e será disputado neste domingo (29), às 15h30, no Estádio do Trabalhador.

Os atletas que atuaram na derrota alvinegra fizeram um trabalho regenerativo. Já os demais, foram para o campo do CT Pelé Academia, onde participaram de um treinamento técnico e tático.

O técnico do Resende, Sandro Sargentim, lamentou a derrota no clássico, mas frisou que é preciso pensar na sequência da competição.

– Primeiramente, gostaria de pedir desculpas ao nosso torcedor. Certamente é uma derrota que vai marcar na nossa caminhada. Agora é contar com o apoio dos jogadores, da direção e da comissão técnica, porque domingo temos um jogo importante e tenho certeza que esta derrota será apenas um tropeço no meio do caminho. O nosso grupo é bom, confio muito nos meus atletas, no trabalho e tenho certeza que iremos reverter a situação – ressaltou Sargentim, que ainda analisou o confronto diante do Voltaço.

– Nos preparamos fortes para este jogo e, infelizmente, as coisas saíram do controle. Com 12 minutos já estava 3 a 0 e ainda no primeiro tempo tive três lesões de jogadores chaves, o que não é algo normal. Aí, as próprias substituições que poderia fazer para tentar reverter um quadro muito difícil, não consegui fazer, porque tive que gastar três trocas no primeiro tempo – justificou.