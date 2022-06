‘Viva a Melhor Idade’ de Volta Redonda: saldo do retorno das viagens é positivo

Matéria publicada em 7 de junho de 2022, 21:58 horas

Mais de 400 pessoas que foram ao Hotel Le Canton, em Teresópolis, aprovaram o passeio

Volta Redonda – Após quatro anos, as viagens do projeto “Viva a Melhor Idade” retornaram em Volta Redonda. A primeira turma, com mais de 400 pessoas, retornou nesta terça-feira (7) do Hotel Le Canton, em Teresópolis, na região Serrana do estado, após dois dias de muita diversão, com passeios, bailes, atividades de lazer e boa comida. No desembarque, o clima era de felicidade e muitos elogios.

As irmãs Maria Aparecida Amaro de Medeiros, de 68 anos, e Maria Elienete Amaro de Almeida, de 66 anos, moradoras do bairro Monte Castelo e alunas do polo do bairro Sessenta, falaram sobre a experiência.

– A expectativa era muito grande e foi superada. O Neto tinha fechado com chave-de-ouro e voltou com chave-de-ouro também. O Le Canton não tem igual. É maravilhoso, fomos muito bem recebidos por todos, já estão pedindo a nossa volta ano que vem e queremos muito – destacou Maria Aparecida.

As irmãs realizaram outras viagens junto com a Melhor Idade e esta foi a segunda vez que retornaram ao Hotel Le Canton.

– Gostei de tudo. Não tem nada a reclamar, aqui é tudo mais que mil, pode-se dizer dez mil. Da primeira vez que vim aqui, fizemos mais passeios, agora, aproveitei bastante para tirar muitas fotos. Também dancei muito no baile, estão até me chamando de dançarina. Enfim, foi um retorno muito maravilhoso, porque reencontramos também amigos que trabalham aqui, porque todos te tratam como se te conhecessem há muitos anos. Então, é muito bom estarmos em lugares que somos bem recebidos – disse Elienete.

O casal José Ouverney Gomes, de 66 anos, e Vânia Maria Gomes Overney, de 64 anos, moradores do bairro Açude, também foram ao Le Canton pela segunda vez e elogiaram bastante toda a atenção e recepção que tiveram.

– Foi maravilhoso, desde a hora que saímos, até agora na despedida. Muito bom mesmo. Tudo de primeira e muito aconchegante, tanto os quartos como os demais ambientes. Os funcionários atenderam a gente muito bem e os professores também sempre muito atenciosos. O prefeito Neto está de parabéns – elogiou José.

Também muito feliz, Vânia aproveitou para lembrar das outras viagens que o casal já realizou junto com a Melhor Idade.

– Precisamos agradecer muito ao prefeito pelas viagens com a Melhor Idade. Para ser sincera, não conhecíamos nenhum hotel e, graças ao Neto, já tivemos e estamos tendo a oportunidade de viajarmos juntos, conhecendo vários lugares maravilhosos. É tudo de bom – afirmou.

‘Próxima parada’

O próximo grupo da Melhor Idade viaja para o Hotel Le Canton na próxima segunda-feira, dia 13. Ao todo, até o dia 21 de novembro, 7.800 idosos viajarão para Teresópolis. Eles são integrantes das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e dos grupos de convivência da Secretaria de Ação Comunitária (Smac).