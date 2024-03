“Vivemos uma crise de famílias disfuncionais que não assumem seus lugares na parentalidade”

Estado do Rio – O 6º Encontro do Fórum Estadual de Juízes da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro (FOEJI-RJ) foi realizado nesta sexta-feira (8/2). No evento, foram debatidos os temas “Protocolo Eu te Vejo – Desafios práticos da abordagem restaurativa nos casos de violência escolar”, “Saúde mental de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento”, “Os conflitos familiares na Justiça: desafios da atuação integrada e protetiva da infância” e “Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente: Financiamento, Riscos e Oportunidades”.

A cerimônia de abertura, que aconteceu na Sala de Sessões da Lâmina IV e reuniu juízes da capital e interior, contou com saudação especial do presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, por vídeo, na qual foi destaca a relevância do evento.

“A importância desse encontro é a troca de experiências, que é essencial porque a teoria se une com a prática. Vejo, quando acompanho os grupos de juízes da Infância e Juventude, que eles se ajudam muito. E é isso que pontuo aqui: a troca”.

Em seguida, a desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira, da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (CEJAI), destacou a importância das primeiras sete adoções internacionais realizadas no Brasil, que partiram da iniciativa corajosa do juiz Alyrio Cavallieri quando não havia lei específica.

A presidente 6º FOEJI-RJ, Lorena Paolla Boccia, disse que o encontro é uma oportunidade de se debater temas sensíveis e importantes para a sociedade. De acordo com a magistrada, os debates do Fórum são uma preparação para aperfeiçoar e facilitar o trabalho de todos.

“Espero que esse encontro se torne um canal de comunicação permanente e contamine novos colegas para que consigamos uma renovação e zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. É importante essa troca de informações entre nós magistrados porque existe um custo emocional no nosso trabalho e dividirmos as práticas que vivenciamos com outros colegas ajuda a avançarmos”, destacou a magistrada.

“Nossa maior dificuldade é quando completam 18 anos”, afirma juíza

Os temas debatidos foram apresentados em diferentes painéis. O primeiro foi o “Protocolo Eu te Vejo – Desafios práticos da abordagem restaurativa nos casos de violência escolar”. A juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude da Capital, destacou que é importante disseminar conhecimento para todos os juízos da infância que lidam com essas questões nas suas comarcas e citou o exemplo do trabalho na comarca da capital.

“É necessário começar a levar para as escolas o olhar que não seja só punitivo sobre um ato de transgressão na instituição, mas que existem outras questões por trás de um ato de violência e, que, muitas vezes, é uma forma equivocada de expressar uma necessidade não atendida. Vivemos uma crise de famílias disfuncionais que não assumem seus lugares na parentalidade. A maior parte dos adolescentes que praticam atos infracionais têm alguma questão de saúde mental envolvida ou estão envolvidos como alvo ou agressores dentro de casos de violências escolares”, disse.

No painel “Saúde mental de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento”, a juíza da 3ª Vara da Infância, Juventude e da Capital, Mônica Labuto, destacou os desafios e a expectativa a partir do encontro que contou com a participação do subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde do Município do Rio, Renato Cony.

“O número de casos de adolescentes acolhidos ou não-acolhidos aumentou bastante depois da pandemia. A nossa maior dificuldade é quando completam 18 anos. Para o juiz é um desafio deixar a vida do jovem em ordem para que siga em frente. Então, eu acho muito importante para os demais juízes, principalmente os do interior, no sentido de ter ideias e perspectivas para o futuro desses adolescentes que vão completar a maior idade”, enfatizou a magistrada.

Na parte da tarde, foi realizada uma visita guiada do grupo à exposição “100 anos da Vara de Infância” no Museu da Justiça, apresentação do Projeto Reciprocidarte. Também ocorreu a deliberação sobre os enunciados referentes à Central de Vagas no Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo.

O evento contou o apoio do TJRJ, da Escola da Magistratura do Estado (EMERJ), Associação dos Magistrados do Rio de janeiro (AMAERJ) e da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude (Abraminj).