Você é adepta a moda over?

Os casacos oversized são uma das principais tendências deste outono/inverno.

Com seu volume generoso e silhueta relaxada, essas peças garantem conforto sem sacrificar o estilo.

Estou falando Desde sobretudos, trench coats até puffer jackets, a palavra-chave é “oversized”.

Os casacos em tamanhos maiores também serão uma aposta para o frio, principalmente o modelo vintage.

Ah, e claro, ele passa um ar mais elegante e despojado ao mesmo tempo.

Com eles a gente se sente mais confortável e estilosas ao mesmo tempo! Prepare-se para abusar do oversized.

Casacos são a escolha certa para quem quer um look descolado e sem esforço.

Essa tendência dominou quase todas as coleções de moda passadas e este ano não vão desaparecer.

E assim continuamos a ver peças oversized por todo o lado, o que nos mostra que não é apenas uma tendência.

Agora eu te desafio a montar um look over!!! Ah e vale pegar roupa no guarda roupa do namorado ou marido.