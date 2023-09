Você sabe gerir bem o setor financeiro seu negócio?

Sul Fluminense – Entendo que a maioria das pessoas tem algumas dificuldades para gerir bem o financeiro do seu negócio. Portanto, vou apresentar para vocês cinco chaves para que consigam ter uma empresa próspera e sadia:

1- Atente-se aos custos fixos e variáveis:

Primeiramente, coloque em um papel todos os gastos da sua operação e sempre busque cortar despesas desnecessárias. Vamos entender o que são os custos fixos e variáveis.

Custos Fixos: São aqueles que existem, mesmo se a empresa estiver sem produção, tais como: aluguel, salários, conta de luz, financiamentos, entre outros.

Custos Variáveis: Podem variar mês a mês, sendo alguns deles: comissão de vendas, embalagens, entre outros.

2-Fique de olho no seu fluxo de caixa:

É uma das ferramentas mais importantes do gerenciamento financeiro, pois só com ele conseguiremos acompanhar as entradas e saídas de valores. Essa ferramenta, permite uma visão mais assertiva do seu negócio. Com um fluxo de caixa ativo, conseguimos realizar projeções, planejamento e identificar oportunidades de cortes de custos e conhecer também a sazonalidade de sua empresa.

3- Separe as despesas pessoais e empresariais:

Essa dica vale ouro! Para que possamos conhecer melhor nosso negócio, é essencial que separemos as contas bancárias e despesas pessoais, pois sem essa prática, você terá um descontrole total do seu fluxo de caixa, prejudicando totalmente o resultado financeiro.

4- Tenha indicadores:

Toda empresa precisa de indicadores, para melhor gerenciamento. Indicadores são os números de sua empresa, com fácil acesso e manuseio. É possível que tenha seus indicadores através de uma planilha ou sistema de gestão. Para os empreendedores que estão iniciando, basta ter uma planilha simples de Excel, e já terá números e indicadores básicos para que auxiliem vocês nas tomadas de decisões. Iniciem pela quantificação dos principais fenômenos da sua empresa. Anote-os e analise-os!

5- Saiba precificar seus produtos e serviços:

Depois que você entendeu que precisa ter em mãos seus custos fixos, variáveis, despesas e indicadores, chegou o momento de precificar o seu produto ou serviço corretamente. Com uma má precificação, sem considerar todos os fatores mencionados acima, certamente trará prejuízos, muitas vezes incorrigíveis. Em suma, é possível entender que, gerir bem um negócio, não é difícil; porém, você precisa ter tempo, disciplina e foco, o que atualmente para empreendedores e empresários são os quesitos mais escassos. Contudo, o primordial é que uma empresa com financeiro desorganizado pode te levar a um caminho obscuro e sem fim. Precisamos nos movimentar para que esse cenário não se construa no seu negócio.

Afinal, o financeiro de uma empresa é considerado o seu coração.

Priscilla Thomé é CEO da Edvaldo Contabilidade.