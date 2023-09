Você sabia que setembro é o mês mais importante da Indústria da Moda!?

Hey Readers, já estou de volta ao Brasil e confesso que eu estava super ansiosa para compartilhar com vocês as principais tendências da semana de moda mais rentável do MUNDO, a NYFW (semana de moda de Nova Iorque). Mas antes, eu quero falar sobre esse universo cheio de arte e expressão, que a cada temporada transmite linguagens, comportamentos e principalmente posicionamento social.

Setembro é o mês mais importante e relevante da Indústria da Moda, onde os grandes designers “ditam” as próximas tendências da Indústria.

As principais marcas do setor se preparam para apresentar suas coleções durante esse mês, tendo seu início na cidade de Nova York, seguindo para Londres, Milão e finalizando em Paris. E a dúvida da grande maioria é, como vamos vestir as peças da passarela no dia a dia!?

E é por esse motivo que o mês de Setembro é considerado único, as marcas apresentam coleções que nós chamamos de ready-to-wear, que em sua tradução literal significa “pronta para vestir”. Peças que saem direto da passarela e vão para os conteúdos de street style, onde o consumidor final e as grandes marcas do setor centralizam os seus olhares para investir e apostar em cada recorte, cor e composição que foram mais vistos durante a temporada. Sendo assim, a indústria acompanha a mudança de estação em que as pessoas procuram novas peças de roupas. No Hemisfério Norte, começa o Outono e no Sul a Primavera.

Na próxima matéria vou trazer as principais tendências desfiladas nas passarelas da NYFW e que serão as próximas apostas das estações.

Izabella Coutinho é consultora de imagem e estilo e é redatora da coluna moda e beleza.