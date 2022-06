Volante Kayque renova vínculo com o Botafogo

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 18:53 horas

Jovem fez parte do elenco campeão da Série B e agora teve seu contrato renovado até 2025

Rio – Kayque é do Botafogo até 2025. O jovem volante de 21 anos, contratado em 2020 para a equipe Sub-20, conquistou seu espaço entre os profissionais, fez parte do elenco campeão da Série B e agora seguirá no Alvinegro no processo de crescimento do clube com seu contrato renovado até 2025.

“Comunicamos a boa notícia aos nossos torcedores e ao nosso Grupo do Futebol, que é a renovação do nosso atleta Kayque. Chegou aqui no final de 2020 para a equipe Sub-20, estava sempre no nosso radar dentro de uma grande parceria que temos com o Nova Iguaçu dos irmãos Jorge e Jânio Moraes, que são parceiros do Clube. E dentro deste contexto todo a gente já vinha conversando há algum tempo e ficamos muito felizes com os últimos jogos contra São Paulo e Internacional, que só comprovaram o potencial que o Kayque tem”, disse o Diretor de Futebol André Mazzuco.

Grato ao Botafogo pelo novo vínculo, Kayque destacou a honra de poder integrar o plantel no momento que o Botafogo se estrutura para novos tempos em seu futebol.

“Cheguei com uma incerteza, um ambiente novo. Como todos sabem eu vim para o Sub-20, nunca tinha jogado em clube grande e imaginei que poderia viver grandes momentos, mas nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar o que estou vivendo neste momento. Me sinto honrado em saber que estou englobado neste processo, neste novo projeto de médio e longo prazo do Clube. Estava aqui quando passávamos nosso pior momento e fico feliz por viver novas coisas, novas aventuras e histórias. Agradeço aos torcedores que sempre me trataram com carinho, a minha família que me apoiou quando me machuquei e não era relacionado. Agradeço ao nosso Diretor Mazzuco por ter acreditado no meu potencial, por acreditar na minha pessoa e poder fazer parte deste projeto”, falou o volante alvinegro.