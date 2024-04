Volkswagen Caminhões e Ônibus lança cursos de qualificação para a comunidade

Resende – O presidente e CEO da Volkswagen, Roberto Cortês, esteve na planta de Resende nesta quinta-feira (25) para participar do lançamento de um curso de capacitação nas áreas de programação e desenvolvimento de software. A CO.DE School oferta 32 vagas para moradores do Sul Fluminense e do Consórcio Modular. A iniciativa, segundo ele, tem foco na diversidade, incluindo pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIAPN+.

“São importantes anúncios. Uma ocasião como esta é ainda mais importante, porque envolve Educação. Estamos fazendo o anúncio oficial do curso, para a população do Sul Fluminense, de Programação e Desenvolvimento de Software”, disse Cortês, acrescentando que a CO.DE School é realizada através de uma parceria com o Firjan/SENAI.

Cortês também destacou em sua fala o início, em maio, da turma 2024 da Formare – iniciativa em parceria com a Fundação Iochpe para formação em montagem de produtos. “Para participar, é preciso estar no 2º ou 3º ano do Ensino Médio, com renda per capita de um salário mínimo. Esta nova turma vai ser ainda maior, com 20 estudantes”, anunciou, aproveitando para lembrar outra iniciativa – esta, em parceria com as prefeituras de Resende e Volta Redonda e o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense.

“É um novo programa de qualificação profissional para capacitar mão-de-obra local. Queremos gerar, além de conhecimento, mais emprego e renda para a região e para o estado do Rio. Faço votos de que esta oportunidade reverta em crescimento pessoal e profissional dos alunos”, completou.

Sobre a CO.DE School

Realizada em parceria com a Fundação Grupo Volkswagen, a Firjan/SENAI, a iniciativa tem duração de 12 meses e as aulas serão 100% presenciais no período noturno e serão realizadas no Senai Resende, localizado na Rua Sarquis José Sarquis, 156, no Jardim Jalisco.

A grade do curso totaliza 700 horas e contempla os conteúdos de introdução à programação; fundamentos de programação de aplicativos; programação aplicada à análise de dados; e fundamentos de gestão de projetos aplicados.

A CO.DE School abrange não apenas hard skills (habilidades técnicas específicas) como também soft skills (habilidades interpessoais, emocionais e de comunicação) e conta com mentoria de colaboradores da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

“O lançamento da CO.DE School Resende representa um importante marco na criação de um hub de tecnologia na nossa região Sul Fluminense alinhado às crescentes demandas por profissionais da área de programação e software no contexto da indústria 4.0 e contínua transformação digital. Nosso objetivo é oferecer experiência educacional de qualidade e oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional para acelerar a empregabilidade com um olhar especialmente atento para a diversidade, equidade e inclusão”, destaca Lívia Simões, vice-presidente de Pessoas & Cultura e Sustentabilidade da montadora.

Palestra e apresentação

O evento, que reuniu autoridades políticas e executivos da empresa, além de colaboradores e convidados, contou com a palestra do escritor e palestrante Sandro Magaldi, coautor do livro “Gestão do Amanhã”, uma das obras de gestão mais vendidas no país. Também houve a apresentação de alunos do projeto ‘Crescer’, apoiado pela Fundação Grupo Volkswagen desde 2011, em Resende. O programa é voltado para a inclusão social através de atividades sociais e culturais, como a música. A banda formada por alunos do projeto se apresentou, conduzida pelo Professor Paulo.

Autoridades

Estiveram presentes à cerimônia o prefeito de Resende, Diogo Balieiro; o presidente da Câmara Municipal de Resende, Sandro Ritton; o deputado estadual Tande Vieira e o presidente da Firjan Sul Fluminense, Henrique Nora Júnior, que ressaltou a importância da educação como instrumento de transformação social.

“Iniciativas como o Projeto CO.DE School demonstram o compromisso da Firjan com a responsabilidade social, por meio da educação. Essa parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus corrobora com nossa missão de promover o desenvolvimento social e econômico da região, proporcionando oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho”, afirmou Nora.

Candidaturas para a CO.DE School serão abertas na primeira quinzena de maio, confira os pré-requisitos:

• Ter 18 anos de idade completos no momento da matrícula;

• Ter ensino médio completo, conhecimento comprovado em sistemas operacionais, ferramentas de escritório e internet;

• Desejável: Formação prévia em técnico de desenvolvimento de sistemas, informática, redes de computadores, multimídia, jogos digitais ou área correlata;

• Ter disponibilidade em participar das aulas e demais atividades previstas pelo projeto, nos horários e condições estabelecidos;

• A seleção será feita considerando-se renda familiar per capita, além da priorização de pessoas pertencentes a grupos minorizados (mulheres, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e pessoas da comunidade LGBTQIA+).