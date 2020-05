Volkswagen doa 150 protetores faciais para prefeitura de Resende

Matéria publicada em 14 de maio de 2020, 12:24 horas

Resende – A fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus, localizada em Resende, doou 150 protetores faciais para a prefeitura de Resende, nesta semana. A entrega ocorreu na quarta-feira (13) com a presença do prefeito Diogo Balieiro. Os protetores faciais, ‘face shield‘, são EPIs (equipamentos de proteção individual) que serão usados no HME (Hospital Municipal de Emergência) Henrique Sérgio Gregori, principal instituição de saúde pública do município e que atende os casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro, publicou nas suas redes sociais sobre as doações e entregas dos protetores.

– Esses equipamentos de proteção individual são aqueles que cobrem o rosto todo, é ajustável e reutilizável. Agradeço a empresa e a todos os funcionários por contribuírem com o enfrentamento ao coronavírus, aqui na nossa cidade – afirmou o prefeito.

Os protetores são feitos através de impressão 3D e com tecnologia de fundição a vácuo para aumentar a escala de fabricação, podendo chegar a 60 unidades por dia.