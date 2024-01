Volta às aulas: Procon de Barra Mansa realiza pesquisa de preço de material escolar

Barra Mansa – Com a proximidade do início do ano letivo, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), realizou, na última semana, uma pesquisa de preços dos materiais escolares. Os agentes do órgão estiveram em três papelarias, na região central da cidade, e avaliaram os valores de 20 produtos.

Os itens foram cotados pelo preço médio, sendo que a menor cotação ficou em R$ 114,18 e a maior R$ 173,00. A diferença entre os dois estabelecimentos ficou em R$ 58,82, e o custo médio dos itens foi de R$ 149,97. A mercadoria com maior diferença de preços foi a caixa de lápis de cor grande, da marca Faber-Castell – na mais barata foi constatado no valor de R$ 4,99, enquanto na mais cara foi de R$ 21,90.