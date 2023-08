Volta Redonda: 157 pacientes são beneficiados com cannabis medicinal

Volta Redonda – “Nossa onda é cuidar”, com este lema Volta Redonda está dando prosseguimento ao tratamento à base de óleo de canabidiol na rede municipal de saúde. O governo municipal foi um dos primeiros da região Sul Fluminense a implementar a distribuição do produto pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Com isso, o município já beneficiou, até o momento, 157 pacientes que sofrem de epilepsia refratária, Transtorno do Espectro Autista (TEA), doença de Parkinson, Alzheimer, dor crônica, esclerose múltipla, distúrbios do sono, dentre outras.

Esses pacientes estão recebendo o óleo à base de canabidiol em domicílio e já são acompanhados pelos serviços especializados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Um dos médicos que coordena o projeto em Volta Redonda é Carlos Vasconcellos. Ele explicou que o tratamento é indicado quando o paciente já tem um diagnóstico estabelecido, dando prioridade aos casos clínicos que não responderam bem ao tratamento convencional.

“As pessoas portadoras dessas patologias, que tenham prescrição médica para o uso de produtos à base de canabinoides, estão sendo atendidas na rede municipal de saúde. Já temos recebido o retorno de diversos pacientes com bons resultados e vamos dar sequência às entregas. Além disso, estamos oferecendo aos profissionais de saúde da rede atividades de capacitação, esclarecimentos à população e atendimento integrado às unidades da Atenção Primária (UBSs e UBSFs), que são a porta de entrada para os serviços do SUS”, disse o médico-sanitarista.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, mencionou que a iniciativa é pioneira e inovadora na região, representando um avanço na saúde pública.

“O tratamento à base de canabidiol é um meio terapêutico, que vem apresentando bons resultados. O fornecimento é regulamentado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e disponibilizado pelo SUS, para que mais pessoas possam ter acesso. O nosso objetivo é cuidar da população, oferecendo o melhor tratamento possível e gratuito”, comentou a secretária.

Acesso ao tratamento

Inicialmente estão sendo atendidos pelo produto à base de canabidiol pacientes que sofrem de epilepsia refratária, Transtorno do Espectro Autista (TEA), doença de Parkinson, Alzheimer, dor crônica, esclerose múltipla, distúrbios do sono, acompanhados nos serviços especializados na rede pública.

A prioridade é para aqueles que não respondem aos tratamentos convencionais e que tenham indicação médica para o medicamento. Esses pacientes serão acompanhados por professores da área da saúde do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), principalmente de Medicina. O objetivo é acompanhar a evolução com uso do medicamento.

Esses pacientes devem procurar atendimento na Policlínica da Cidadania, no segundo andar do estádio Raulino de Oliveira, na Comissão de Farmácia e Saúde. O setor funciona às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h. Ou ainda na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou de Saúde da Família (UBSF) mais próxima da residência.